Общество

Псковский школьник Иван Степанов получит награду в Москве за спасение тонущего ребенка

1 ноября в Совете Федерации состоится торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, шестая торжественная церемония награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» проводится под эгидой Совета Федерации и при поддержке Росгвардии.

В преддверии Дня народного единства детям и подросткам до 16 лет, совершившим героические и мужественные поступки, будут вручены общественные награды и ценные подарки. В церемонии примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководство Росгвардии, герои России и Труда.

От Псковской области в мероприятии примет участие 15-летний школьник Иван Степанов, который 19 июня 2019 года спас ребенка, который упал в реку Пскову в районе пешеходного моста.

Когда Иван увидел тонущего мальчика, он, не раздумывая, спрыгнул в воду. Ивану удалось преодолеть мощное течение и вместе с тонувшим мальчиком выбраться на берег. Ребенок успел наглотаться воды, но Иван оказал ему первую медицинскую помощь. Через несколько минут, ребенок убежал. Иван даже не знает его имени.

Иван Степанов учится в Естественно-математическом лицее № 20. Любимый предмет – русский язык. Раньше занимался дзюдо, ездил на соревнования, теперь увлекается рукопашным боем.