В новом составе Общественной палаты РФ Псковскую область представит Татьяна Кириленок

В новом составе Общественной палаты Российской Федерации Псковскую область будет представлять Татьяна Кириленок, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Telegram.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

«Татьяна Сергеевна имеет большой опыт работы в коммерческих и государственных структурах, активно занимается общественной деятельностью: является членом Общественной палаты Псковской области V и VI составов, председателем совета регионального отделения ВОО «Женщины бизнеса», благотворителем регионального отделения «Российского детского фонда» и уже 7 лет – моим общественным помощником», - рассказал глава региона.

Кандидатуру Татьяны Кириленок коллеги из региональной Общественной палаты поддержали единогласно.

«Желаю результативной работы на новой ответственной должности и успехов в продвижении интересов Псковской области на федеральном уровне!» - добавил губернатор.

Напомним, в предыдущем составе членом Общественной палаты Российской Федерации от региона являлась руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.