Общество

Член профсоюзной организации автобусного парка «Псковпассажиравтотранса» выразила поддержку Ульяне Михайловой

Член первичной профсоюзной организации автобусного парка «Псковпассажиравтотранса» Татьяна Иванова выразила поддержку Ульяне Михайловой в связи с возбуждением в отношении последней нового уголовного дела.

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«Честно говоря, я во все это не верю. Насколько я знаю, Ульяна Александровна выделяла денежные средства на поддержку санатория «Хилово», - сообщила Татьяна Иванова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, сотрудники «Хилово» ездили в другие санаторные учреждения для обмена опытом с целью улучшения качества обслуживания.

«Супруг Ульяны Александровны поднял санаторий из довольно-таки плачевного состояния, - уверена Татьяна Иванова. - То, что было и что сейчас, все это показывает, что проведена громадная работа».