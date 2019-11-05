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Общество

«Дело Ульяны Михайловой». Сигналы и символы

07.11.2019 14:56|ПсковКомментариев: 0

Резонансный сюжет под названием «Дело Ульяны Михайловой» продолжает развиваться. Вслед за возбуждением еще одного уголовного дела лидер псковских профсоюзов провела пресс-конференцию, в ходе которой обозначила собственные амбиции остаться во главе облсовпрофа и не исключила появления новых эпизодов в своем уголовном преследовании. Таким образом очевидно, что история далека от развязки.

Между тем уже сейчас можно сделать ряд предварительных выводов относительно дела, которое, с одной стороны, выглядит как символ того, что в современной России может произойти с нежелающими играть по предложенным властью правилам; а с другой, «дело Михайловой» - это и иной символ, свидетельство того, что происходит с политиками, которые собственными действиями по сути лишь усугубляют свое положение. Такой вот «символизм», пришедший на смену «сюрреализму» (именно так, напомню, госпожа Михайлова охарактеризовала возбуждение в ее отношении первого уголовного дела). При этом считаю необходимым отметить, что в отличие от некоторых коллег-журналистов, политиков и общественников, я ни в коем случае не претендую на роль судьи, обвинителя или адвоката - и рассматриваю «дело Ульяны Михайловой» не с правовой точки зрения, а исключительно как процесс общественно-политической жизни.

Как неоднократно отмечено обозревателями, депутат Псковского областного Собрания двух созывов, председатель облсовпрофа с почти десятилетним стажем Ульяна Михайлова - сильный и опытный общественно-политический деятель. Ранее она не раз демонстрировала, что способна выходить из сложных ситуаций: достаточно вспомнить предпринятую несколько лет назад попытку сместить ее с поста председателя облсовпрофа. Уже тогда всем было явлено: Ульяна Александровна - боец и тактик. Все это так - однако ничто не стоит на месте, надо соответствовать вызовам времени и уметь лавировать. Тем более в динамично меняющейся российской политике, где ныне недопустимо многое из того, что было нормальным еще несколько лет назад. Тот же стиль взаимоотношений с властью, которого придерживалась госпожа Михайлова при губернаторе Андрее Турчаке (схематично: наезд - диалог и компромисс - отход назад), ныне невозможен. Да, когда-то для лидера профсоюзов был «золотой век», она пребывала в фаворе, участвовала в праймериз «партии власти» перед парламентскими и губернаторскими выборами и занимала по их итогам высокие места, входила в тройку кандидатов на пост сенатора от Псковской области, однако времена изменились - и в федеральной, и в региональной политике. Надо было быть чутче - и реагировать на посылаемые в ее адрес сигналы. Ульяна Михайлова этого не сделала, и последствия, как принято говорить, не заставили себя долго ждать.

Ни для кого не секрет, что у лидера облсовпрофа не сложились отношения с представителями региональной политической и хозяйственной элит. Да и как они могли сложиться, если одни - скажем, «старая гвардия» компартии - не могли простить ей «отжатие» профсоюзов, других - представителей бизнес-сообщества - не устраивала позиция профсоюзов при спорах руководства предприятий с трудовыми коллективами, третьим - тем же депутатам областного Собрания из фракции ЕР - не нравилась ситуация, когда Михайлова может позволить себе то, на что другие решиться не могут?! Были тут и четвертые, и пятые...

Как следствие, в сложный для госпожи Михайловой момент тех, кто был бы готов ее публично поддержать, оказалось крайне мало, счет здесь идет на единицы.

К тому же, если ты занимаешься бизнесом (а Ульяна Михайлова и Ко, безусловно, зарабатывали - для организации, для близких, для себя), надо понимать, что бизнес уязвим - и в любой момент можешь оказаться объектом пристального внимания со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Тем более об этом следует помнить тому, кто пытается совмещать предпринимательскую и политическую деятельность, к тому же позволяет себе идти против власти. Тут надо чем-то жертвовать: или - бизнес, или - политика. В противном случае, как показывает практика, «что-то найти», если есть такая задача, всегда получится. И даже если у тебя самого юридическое образование и в организации целый штат юристов - это не поможет.

По версии следствия, Ульяна Михайлова в 2018 году незаконно премировала своего мужа - директора профсоюзного санатория «Хилово» на сумму более 7 млн рублей

Не надо быть великим военным стратегом, чтобы понимать: вести сражение сразу на двух или, более того, нескольких фронтах - крайне сложно. Если только не обладаешь сверхмощными ресурсами и влиятельными союзниками - лучше этого избежать. Вот и Ульяне Михайловой следовало разрешить хотя бы одну из конфликтных ситуаций, в которых она оказалась. То есть: надо было решить вопросы либо с Федерацией независимых профсоюзов России во главе с Михаилом Шмаковым (как неоднократно отмечено, в основе этого конфликта лежат вопросы финансово-имущественного характера), либо, наоборот, договориться с региональной властью, с которой у Михайловой отношения явно не сложились. Еще лучше - попытаться погасить оба центра напряженности или найти серьезную поддержку в Москве.

Вести две войны - это сложно, для этого надо иметь серьезную ресурсную базу (правовую, информационную, финансовую и пр.).

А с этим, как выяснилось, у лидера областных профсоюзов - мягко говоря, не очень. По крайней мере, нет ни политической опоры (о чем уже было сказано), ни мощной медийной поддержки (если не считать информационных сообщений о возбуждении уголовных дел, о «деле Михайловой» пишут всего несколько независимых изданий), ни проявлений профсоюзной солидарности. И вот последнее - возможно, самое неожиданное и обидное для лидера облсовпрофа. Несмотря на обращения за поддержкой к коллегам из других регионов, даже подобия акции «Я/Мы Ульяна Михайлова» не видно. Хуже того - первые же тревожные ветры развеяли миф о монолитности псковских профсоюзов. Напомню, что тезис о профсоюзах как организации единомышленников и соратников численностью порядка 60 тысяч человек долгое время активно использовался госпожей Михайловой и был призван продемонстрировать: у нее есть серьезная опора, и в случае чего - «один за всех и все за одного», все встанут горой за своего авторитетного и уважаемого лидера. Однако на практике вышло иначе. Тут уже можно говорить не то, что о штрейкбрехерах, а о прямых выступлениях недавних коллег против Ульяны Михайловой. И фактура нового уголовного дела очень удобна для этого - мол, мы-то думали одно, а на деле, оказывается, мужу выписывала многомиллионные премии.

Безотносительно того, были ли соблюдены здесь юридические формальности, для госпожи Михайловой - ситуация неприятная. Другое дело, что о высоких доходах супруга было известно и ранее - как депутат Михайлова ежегодно декларирует доходы, указывает и доходы супруга - все это выкладывается в открытом доступе, и уж кто-кто, а ее ближний круг и руководители отраслевых профсоюзов наверняка и раньше знали, что по итогам 2018-го года супруги на двоих получили больше 11 млн рублей, годом раньше - более 9 миллионов, в 2016-м - более семи миллионов и т.д. Тайны в этом никакой не было, другое дело - что сейчас, на фоне возбуждения уголовных дел и в условиях необходимости профсоюзных деятелей как-то определяться со своей позицией, эта информация о председательских миллионах зазвучала по-иному. И тут даже не столь важно, сами профсоюзные деятели решили высказать свою точку зрения, или же сделали это по предложению оппонентов госпожи Михайловой.

Так или иначе, ее позиции оказались шатки. Хуже того - по мнению многих наблюдателей, она сама избрала неправильную стратегию. Хотя на самом деле выбор тут был невелик: либо играть на понижение ставок, уходить из публичной плоскости, не делать никаких громких заявлений, сосредоточиться на правовой защите, при этом параллельно вести в кулуарах политические и экономические переговоры. Либо - наоборот, повышать ставки, продолжать гнуть свою линию, делать демонстративные шаги и политические заявления, избрать наступательную тактику, использовать все имеющиеся профсоюзные ресурсы для контратаки. То, что избрала Ульяна Александровна, не является ни одной из этих линий поведения: она решила уйти в отпуск и сложить с себя полномочия (и.о. председателя стал ее заместитель Андрей Хришкевич), но совсем уходить в сторону не стала - продолжила записывать обращения, а в минувший вторник провела ту самую пресс-конференцию, о которой было сказано выше.

Пресс-конференция руководства Псковского областного совета профсоюзов 5 ноября

Причем, многие из заявлений выглядят как эмоциональные реакции, чуть ли не как попытка кого-то разжалобить. Все это звучит из уст политика и общественного деятеля, чуть ли не «железной леди», как было принято считать, - и вот эта двойственность производит достаточно странное впечатление.

Как, кстати, и обращения, в том числе в адрес региональной власти. Заявляя в одних из открытых писем о «проблеме вмешательства со стороны силовых структур, органов исполнительной власти, должностных лиц, властью наделенных чиновников во внутреннюю деятельность профсоюзов», Ульяна Михайлова тут же вновь призывает власть к сотрудничеству, в частности предлагая вернуться к вопросу использования профсоюзных лечебно-профилактических учреждений и учреждений отдыха в рамках кампании по оздоровлению жителей области. Так или иначе, ни губернатор Михаил Ведерников, ни кто-то другой из первых лиц региональной власти никаких публичных заявлений по поводу ситуации вокруг псковского облсовпрофа и ее руководителя не делают, что в данных обстоятельствах, когда продолжаются следственные действия в рамках ранее возбужденных дел, можно считать вполне оправданной позицией.

В заключение остается добавить, что, как и прежде, Псковская Лента Новостей будет следить за развитием этого резонансного сюжета.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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