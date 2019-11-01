Общество

Ульяна Михайлова прокомментировала критические высказывания своих коллег и призвала их снять розовые очки

Председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова на пресс-конференции 5 ноября прокомментировала опубликованные в СМИ высказывания ряда руководителей отраслевых профсоюзов по поводу возбужденного в отношении нее уголовного дела по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Напомним, ранее целый ряд руководителей псковских отраслевых профсоюзов выступили с критикой деятельности Ульяны Михайловой в должности руководителя облсовпрофа. С их стороны, в частности, звучали предложения о том, чтобы она добровольно сложила полномочия.

Между тем, сама Ульяна Михайлова негативно высказалась по поводу «опасных» и «недостоверных» тезисов, «которые псковичам пытаются навязать в информационной среде» в контексте возбужденного в отношении нее дела. Так, недостоверны, по ее мнению, тезисы о том, что зарплата директора санатория «Хилово» сравнялась с доходами санатория» и что непомерно высокие премии руководства санатория — это деньги членов профсоюзов и профсоюзные взносы. По словам Ульяны Михайловой, «это средства от приносящей доход деятельности, и они зарабатываются санаторием и конкретно руководством санатория». Также лидер псковских профсоюзов раскритиковала тезис о том, что для директора санатория «Хилово» созданы привилегированные условия по выплате премий. По ее словам, руководители других профсоюзных санитарно-курортных учреждений премируются по тем же принципам.

В заключение Ульяна Михайлова призвала некоторых своих профсоюзных коллег вспомнить про то, что они профсоюзные лидеры. «Я вообще верю в организацию и верю в людей. Иногда готова принять альтернативные точки зрения, но недолго. А к моим товарищам, которые вдруг резко забыли, что они профсоюзные лидеры, обращаюсь с предложением вернуться в семью, занять свои ведущие позиции и сохранять организацию в целом - это сейчас важно», - заключила она, выразив надежду на то, что ее коллеги «снимут розовые очки и будут смотреть на ситуацию с возбуждением уголовных дел так, как надо на нее смотреть». «Это опасные действия, которые в итоге приведут к захвату профсоюзной собственности», - заключила Ульяна Михайлова.