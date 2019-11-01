Общество

Ульяна Михайлова ожидает новых уголовных дел в отношении себя

Председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова, в отношении которой 31 октября было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), не исключает, что в ближайшие дни в ее адрес поступит еще, как минимум, два постановления. Об этом она сообщила на пресс-конференции 5 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, Ульяна Михайлова пришла к выводу, что следствие намерено обвинить ее в злоупотреблении или сокрытии действий с деньгами Фонда социального страхования, «зацепившись» за тот факт, что в период отпуска по уходу за своей дочерью она осуществляла интенсивный режим труда и ездила по командировкам.