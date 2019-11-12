Общество

Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов не признал вину в суде

12 и 13 ноября в Псковском городском суде прошло очередное заседание, где бывший вице-губернатор Александр Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, дал показания. В ходе допроса он не признал свою вину в рамках предъявленного обвинения в части 6 статьи 290-й Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В суде Александр Кузнецов рассказал о том, как проходила покупка дома, как семья Кузнецовых самостоятельно проводила строительные работы в нем. Со слов обвиняемого, так как компания ООО «ВестСтрой» не выполнила свои обязательства, ремонтным и строительным работам подверглась большая часть дома: были проблемы с кровлей, также проводили ремонт инженерных сетей, водоснабжения, электрики и канализации. Оценив вложения в ремонт суммой примерно 1,5 млн рублей, Александр Кузнецов договорился о том, чтобы компания сделала скидку на дом, ведь работы, на которые были потрачены личные средства Кузнецовых, должен был выполнить сам «Вест-Строй».

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Александр Кузнецов также рассказал, что общался со всеми представителями исполнительной власти в рамках рабочего регламента. Он заявил, что не может подтвердить достоверность расшифровок его телефонных разговоров с председателем комитета Псковской области по организации госзакупок Анатолием Кадочниковым, так как он не помнит конкретики бесед, а аудиофайлы записи разговоров не были заслушаны и предъявлены.

Бывший вице-губернатор также рассказал о том, что даже не держал на особом контроле конкурс по строительству больницы в Стругах Красных. «С момента моего вступления в должность вице-губернатора у меня была практика держать под контролем все строительные объекты. Была заведена табличка, где содержалась информация по всем объектам: на каком этапе находится строительство, кто его осуществляет, сроки сдачи и другие данные, необходимые для контроля строительства. В таблице были и графы, связанные с проведением конкурсов, но это не значит, что строительство больницы было на каком-то особенном счету, такая информация содержалась примерно по 150 объектам», - рассказал Александр Кузнецов. Он отметил, что о привлечении сотрудников ООО «ВестСтрой» к проверке поданных на конкурс заявок он не знал.

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Александр Кузнецов заявил, что он не доверяет показаниям начальника управления капитального строительства (УПК) Дмитрия Спивака, так как, по имеющейся у Кузнецова информации, на него было заведено несколько уголовных дел, связанных с профессиональной деятельностью, с помощью чего на него могло оказываться давление.

В ходе судебного заседания стороной обвинения была зачитана явка с повинной, написанная Александром Кузнецовым. В ней он признает свою вину и рассказывает о том, что скидку на дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей он получил взамен на услугу и обещание, что ООО «Вест-Строй» станет победителем конкурса на строительство больницы в Стругах Красных. Явка была написана рукой Александра Кузнецова, однако в суде он заявил, что писал ее под давлением.

Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей. По версии следствия, Кузнецов получил взятку в виде снижения цены за приобретенный жилой дом.