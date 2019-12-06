Общество

Почти 58% читателей ПЛН заявили об отсутствии доступной среды в Псковской области

57,86% читателей Псковской Ленты Новостей утверждают, что в микрорайоне, где они живут, нет доступной среды. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного в группе ПЛН «ВКонтакте».

Подписчикам сообщества предлагалось ответить на вопрос «Чего не хватает в вашем микрорайоне в плане обеспечения доступной среды?», выбрав один вариант ответа.

3.21% респондентов выбрали вариант «Все есть. Мой микрорайон удобен для комфортного передвижения инвалидов-колясочников».

1.79% ответили, что инфраструктура для инвалидов-колясочников создана, но в целом не удобна в использовании.

10.36% участников опроса высказали, мнение, что в зоне их проживания недостаточно пандусов на входе в жилые дома и учреждения. 7.86% отметили, что пандусы сделаны, но подняться и спуститься по ним на инвалидной коляске без посторонней помощи нельзя.

По мнению 7.14% респондентов, не оборудованы съезды с тротуаров на проезжую часть. 1.07% полагают, что съезды оборудованы, но бездумно, поскольку по ним не проехать на инвалидной коляске.

8.21% заявили, что в микрорайоне их проживания не отремонтированы тротуары и дороги, что делает передвижение на инвалидной коляске затруднительным.

Подавляющее большинство участников опроса — 57.86% - считают, что в их микрорайоне нет доступной среды.

Другой вариант ответа выбрали 2.5%.

В комментариях под опросом псковичи высказали мнение, что пандусы зачастую делают под таким углом, что они больше напоминают «почти вертикальные рельсы». Жители улицы Западной города Пскова сообщили, что им не хватает тротуара: «там не то чтобы маломобильным не проехать, там с двумя здоровыми ногами не пройти». Один из подписчиков группы ПЛН высказал мнение, что доступная среда должна создаваться в присутствии людей с ограниченными возможностями здоровья, «а у нас этого нет: как сделал "дядя" по проекту другого "дяди", которые вообще не понимают в этом ничего, так и пользуйтесь». «Ведь люди, которые нуждаются в таких удобствах, лучше знают, подскажут, как сделать и где. Примите в комиссию по безопасности дорожного движения такого консультанта, даже без должности, я думаю эти люди не откажут», - отметил подписчик сообщества.