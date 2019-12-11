Общество

Количество возвратов детей-сирот из приемных семей в 2019 году сократилось в 2,5 раза - Ольга Евстигнеева

В 2019 году в Псковской области из приемных семей было возвращено 9 детей. В прошлом году опека была отменена в отношении 23 детей. Об этом сообщила сегодня, 12 декабря, руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева на пресс-конференции, посвященной итогам работы регионального комитета.

По ее словам, профильный комитет уделяет этому вопросу повышенное внимание, анализирует каждую ситуацию.

Ольга Евстигнеева рассказала, что большинство возвратов из приемных семей происходят по уважительным причинам. Как примеры она привела болезнь одного из родителей, переезд в другой город в связи с тяжелой болезнью, смерть.

«Есть возвраты, когда ребенок не сошелся характером с приемными родителями. Эти моменты мы отрабатываем, работаем как с приемными родителями, так и с детьми, которых вернули», - обозначила Ольга Евстигнеева и добавила, что такие ситуации крайне отрицательно влияют на ребенка и его психику.

Начальник отдела опеки и попечительства комитета социальной защиты населения Псковской области Валентина Чернова в свою очередь добавила, что привлечение внимания к теме детей-сирот очень важно. По ее словам, региональные профильные органы прикладывают колоссальные усилия, чтобы максимально помочь детям, если это возможно, чтобы ребенок остался в кровной семье, если нет - найти ему приемную семью и «качественно» устроить ребенка.