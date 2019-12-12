Общество

«Роббо клуб» готовит будущих новаторов Псковщины

А вы уже знаете, кем станет ваш ребенок? Чтобы в будущем он получил востребованную, интересную, высокооплачиваемую работу, позаботиться об этом можно уже с пяти лет.

Наверняка, вы уже слышали, что в будущем многие профессии, которые сейчас востребованы, будут переданы высокотехнологичным роботам. Да, роботы вполне могут отнять работу в будущем у учителей, врачей, консультантов в магазинах, государственных и банковских служащих.

Но не у робототехников. Ведь роботов кто-то же должен создавать, программировать и чинить? Как вам идея научить всему этому вашего ребенка?

Международная школа робототехники «Роббо клуб» в Пскове принимает на обучение юных почемучек уже с пяти лет. Индивидуальная программа, занятия в игровой форме, опытные педагоги, которые способны привить любовь и интерес к точным наукам даже убежденным гуманитариям. А еще после каждого годового курса ученики получают сертификат. Он может быть положен в портфолио ученика, а также может стать первым шагом к дальнейшему профессиональному самоопределению.



Причем, выгодное отличие «Роббо клуба» от других видов кружковой деятельности и досуговых занятий для школьников и дошкольников в том, что навыки и умения, которые ученики получают в ходе обучения, будут полезны им в дальнейшем, как в учебе, так и в профессии.

Робототехника - это одно из самых перспективных направлений будущего. Об этом говорят и ученые-футурологи, и карьерные консультанты. Человек, освоивший основы робототехники, без преувеличения, в будущем сможет работать в любой отрасли, так как все отрасли будут автоматизированными. И у юных псковичей есть возможность начать изучать эту науку начиная с дошкольного возраста!



Не игры с конструкторами, а формирование нового мышления

Многие родители уверены, что детям интересно только играть по шаблону и создавать поделки из конструктора.



Но, как показывает практика занятий в псковском «Роббо клубе», дети под чутким руководством опытных наставников легко создают целые мультфильмы, игры, программы, приложения для смартфонов и электронные устройства.



Многие ученики регулярно занимают призовые места на турнирах работотехники различного уровня. Так, один малыш в пять лет занял I место на международном фестивале и не собирается останавливаться на достигнутом.



Целью занятий в клубе ставится не просто обучение и воспроизведение заданных заданий и программирование по шаблону, а формирование у учеников нового формата мышления, чтобы все полученные в ходе занятий навыки были в дальнейшем заточены под решение конкретной задачи. Например, на уроках дети собирают робота-исследователя или программируют «Умный дом», а не просто «машинку». И только они сами решают, по каким алгоритмам будут функционировать их изобретения.



Для общего развития



Робототехника - мультидисциплинарная наука, которая объединяет программирование, алгоритмику, логику, механику, математику, физику, электросхемотехнику и 3D - прототипирование.

На занятиях ребенок сможет получить базовые знания в этих сферах. Если говорить о совсем юных учениках - то с пяти лет у ребенка уже будут формироваться правильные теоретические представления не только о точных науках, но и дети будут обладать более широким кругозором, чем сверстники. А для школьников это станет отличной возможностью разобраться в школьной программе и плюс закрепит все полученные в учебном процессе теоретические знания.



Учитывая, что большая часть занятий в «Роббо клубе» - практическая, то это станет отличным дополнением к базовым знаниям, а также сделает процесс освоения ребенком точных наук более вовлеченным.



Например, на занятии придется рассчитать радиус поворота робота. Ребенок может сделать это путем перебора цифр в программе, либо вспомнить формулу, которую учил на уроке, посчитать и проверить - поедет робот или нет. Практическое применение знаний лучше закрепляет пройденный в школе материал.



Чтобы попробовать сегодня то, что завтра станет реальностью

Занятия по робототехнике рассчитаны на поэтапное усвоение материала с нулевого уровня и возраста 5 лет до... бесконечности. Кстати, взрослые при желании также могут начать в любом возрасте осваивать робототехнику.



Но, как отмечают эксперты и педагоги, больше шансов преуспеть в этом направлении все же у тех, кто начал заниматься в более раннем возрасте. В дошкольном возрасте ребенку даются базовые знания – на примерах из живой природы, истории, географии. А затем курсы построены так, что усложнение идет постепенно, что позволят детям не уставать и эффективно усваивать новые знания.



Думаете, что робототехника больше привлекает мальчишек? Как утверждают в псковском «Роббо клубе», занятия могут посещать и девочки, никаких противопоказаний для этого нет. Даже наоборот, популярность робототехники у девочек растет. Как показывает практика, у девчонок программировать получается даже лучше.

А знаете, кто был первым в мире программистом? Ада Августа Лавлейс - английский математик, дочь великого английского поэта Байрона.

Чтобы научиться работать в команде



Каждое занятие по робототехнике учит дисциплине, дает возможность личностного роста. Поэтому ребята учатся работать в команде. Идет распределение обязанностей, ответственность за свою часть. Преподаватель за этим следит.



Чтобы превратить теоретические знания в практические



Все занятия начинаются с теории. Например, дети знакомятся с датчиком ультразвука. Ребятам рассказывают, что это такое, преподаватель обязательно приведет примеры ультразвука в живой природе и расскажет, как его применяют. Затем идет сборка робота и его программирование. Как только будет написана программа, робота проверяют на жизнеспособность, чтобы узнать, выполняет он команды или нет.



На последнем занятии каждого образовательного блока дети защищают собственные проекты перед преподавателями, родителями и друзьями.



Международная школа робототехники, программирования и 3D-печати «Роббо клуб»



Это новый вид занятий, позволяющий вдохновить ребенка вне школы на образовательную деятельность путем конструирования.



Увлекательные занятия робототехникой помогут развить у ребенка воображение, логическое мышление, математические и алгоритмические способности, пространственное мышление и мелкую моторику. Вызовут интерес к науке и технике, а также научат работать в команде.



Юные изобретатели научатся делать простых роботов и программировать их. Они смогут перейти от создания самых простых моделей к более сложным механизмам. В увлекательной игровой форме узнают, что такое робот, электрический ток, батарейка и как она работает, что такое датчики и еще многие интересные вещи.



Курсы по робототехнике будут интересны детям 5 - 15 лет с различными уровнями подготовки.



Интересные факты

Здесь дети сами:

1. создают приложения для Android;

2. делают видеоигры и мультфильмы;

3. собирают роботов и управляют ими;

4.программируют;

5. осваивают технологии «Умный дом»;

6. рисуют с помощью 3D-ручки;

7. создают на компьютере 3D- модели и печатают на 3D-принтере;

8. учатся творить, решают необычные задачи, а также общаются и находят новых друзей.

9. Программа рассчитана на 6 лет.



Скоро

Скоро в «Роббо клубе» появятся новые направления:



1. Английский язык;



2. Разработка, создание, программирование и пилотирование квадрокоптеров;



3. Создание виртуальной реальности.



Очень рекомендуем родителям ознакомиться с «Атласом новых профессий». Из него вы узнаете, какие профессии в ближайшие 10 лет перестанут существовать, а какие - наоборот - появятся. Пользуясь этими знаниями, вы сможете уже с раннего возраста направлять развитие своего ребенка к востребованным в недалеком будущем специальностям.



Псковские адреса для робототехников будущего:



Офис: г. Псков, ул.Коммунальная, 60.



г. Псков, ул.Печорская, 3, школа №24.



г. Псков, Сиреневый бульвар, 15, школа №21.



Информация о работе клуба:

Телефоны: +7-911-357-2465, +7-911-357-5272.