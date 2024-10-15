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Псковский врач Дмитрий Корось погиб в ДТП в Опочецком округе

Бывший главврач опочецкой больницы, врач Псковской межрайонной больницы Дмитрий Корось погиб в дорожно-транспортном происшествии в Опочецком муниципальном округе 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: medlab-pskov.ru

Напомним, по предварительной информации, около 9:15 у деревни Заверяйка на 15-м км автодороги Опочка - Себеж произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись микроавтобус «Газель» и автомобиль Niva.

В результате ДТП водитель автомобиля Nivа, мужчина 1970 года рождения, и пассажирка 1947 года рождения погибли. Пассажирка автомобиля Nivа, женщина 1949 года рождения, а также водитель «Газели», мужчина 1986 года рождения, пострадали.