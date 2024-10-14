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Два ребенка и водитель погибли в результате лобового столкновения в Пустошкинском районе

Двое детей в возрасте 2 и 5 лет погибли в результате лобового столкновения в Пустошкинском районе 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в деревне Алоль Пустошкинского района водитель автомобиля Kia K5, мужчина 1983 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, в котором находились четыре человека, среди которых двое малолетних детей.

В результате ДТП погибли водитель Chevrolet и два ребенка 2 и 5 лет. Женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Кроме того, на место трагедии выехал врио начальника регионального управления Госавтоинспекции подполковник полиции Владимир Папорт.

Выясняются обстоятельства произошедшего