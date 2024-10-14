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Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

Появились фотографии с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 14 октября в деревне Алоль Пустошкинского района. Снимки Псковской Ленте Новостей прислали очевидцы.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia K5, мужчина 1983 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, в котором находились четыре человека, среди которых двое малолетних детей.

В результате ДТП погибли водитель Chevrolet и два ребенка 2 и 5 лет. Женщина-пассажир была госпитализирована в медицинское учреждение.