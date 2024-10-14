Общество

Ушла из жизни сотрудница комитета по управлению имуществом Псковской области

Ушла из жизни Клавдия Умникова, которая более 20 лет проработала в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области. Она скончалась 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила в комитете.

Фото: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

Клавдия Умникова благодаря своим личным и профессиональным качествам пользовалась заслуженным уважением коллег. Неоднократно награждалась почетными грамотами, в том числе почетной грамотой Министерства экономического развития РФ, благодарностями и благодарственными письмами.

«Коллектив комитета выражает глубокие соболезнования родным и близким Клавдии Александровны. Она была добрым, отзывчивым, порядочным, удивительной работоспособности человеком, всегда готовым прийти на помощь, профессионалом своего дела», - сказали в комитете.

Прощание состоится 15 октября (вторник) в 10:30. Место - церковь Жен-Мироносиц (город Псков, улица Коммунальная, 25 А).