Общество

На улице Карла Маркса в Пскове появятся ясли на 80 мест

В Пскове завершился аукцион на приобретение помещений для обустройства яслей на 80 мест. Поставщиком выступит компания «Псковжилстрой», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Детское дошкольное учреждение расположится на первом этаже дома 42 по улице Карла Маркса. На прилегающей территории будет обустроена детская площадка. Ясли рассчитаны на 4 группы по 20 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет.

На закупку направлено более 53 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография» с софинансированием из регионального бюджета. Как отметили в городском Центре лечебной педагогики и дефференцированного обучения, который выступил заказчиком, открытие яслей планируется в конце весны следующего года. С момента передачи помещений 12 месяцев будет действовать гарантия подрядчика.

Напомним, летом текущего года ясли на первом этаже жилого дома были открыты на улице Пражской. В начале 2020 года в областной столице планируется ввод в эксплуатацию 3-х новых дошкольных учреждений.