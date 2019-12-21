Общество

Вы развиваете стержневую отрасль экономики - Михаил Ведерников поздравил энергетиков Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил энергетиков региона. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, поздравление в адрес сотрудников и ветеранов энергетической промышленности губернатор направил 22 декабря.

«Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической промышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником! День энергетика в России традиционно отмечается 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, когда ваша работа наиболее заметна для каждого жителя страны, в особенности, северных субъектов», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что энергетика - та сфера, работники которой должны всегда обеспечивать круглосуточную бесперебойную работу энергетической инфраструктуры.

«В быту, в промышленности, в здравоохранении, в деле обеспечения безопасности каждая ваша ошибка может привести к серьезным последствиям и воспринимается исключительно остро. В тоже время ваши успехи и победы воспринимаются как должное, не всегда находят справедливую оценку, - добавил губернатор. - В условиях ограниченных ресурсов вы делаете максимум возможного, способствуете модернизации уличного освещения, непосредственно участвуете в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»

Также Михаил Ведерников поблагодарить энергетиков за нелегкую работу.

«Вы развиваете стержневую отрасль отечественной экономики, лучше других чувствуете пульс времени, быстрее находите ответы на происходящие изменения. Желаю вам сил, терпения, дальнейших успехов и благополучия! С праздником!», - заключил губернатор.