Общество

Голосование по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства с 2021 года стартует 8 февраля

Голосование по отбору общественных территорий Пскова, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству с 2021 года, назначено на период с 8 по 24 февраля 2020 года. Соответствующее постановление накануне подписано главой города Еленой Полонской.

В соответствии с документом голосование пройдет в удаленно, через интернет-портал http://moydom.ru. Для того, чтобы принять участие в отборе общественных территорий, нужно будет зарегистрироваться на данном сайте с указанием базовых персональных данных.

Постановлением также утвержден сформированный общественной комиссией перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству с 2021 года, представленных на голосование:

«Парк имени Ю. Гагарина» (г. Псков, ул. Гущина);

«Сквер у памятника-бюста академику Кикоину И. К.» (между домами №№ 38 и 40 по Октябрьскому пр., на пересечении Октябрьского пр. с ул. Гражданской);

«Территория общего пользования у МБОУ СОШ №13», (Крестовское ш., ул. Пригородная, 9);

«Площадь Ленина».

С дизайн-проектами благоустройства общественных территорий и с перечнем запланированных работ можно будет ознакомиться на официальных сайтах: www.pskovgorod.ru и http://pskovadmin.ru.

Победившей в голосовании будет признана общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за общественную территорию, приоритет отдается общественной территории, предложение о включении которой в программу поступило раньше.

Итоги голосования должны быть подведены не позднее 27 февраля 2020 года.