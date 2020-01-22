Голосование по отбору общественных территорий Пскова для благоустройства с 2021 года стартует 8 февраля

Голосование по отбору общественных территорий Пскова, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству с 2021 года, назначено на период с 8 по 24 февраля 2020 года. Соответствующее постановление накануне подписано главой города Еленой Полонской.
В соответствии с документом голосование пройдет в удаленно, через интернет-портал http://moydom.ru. Для того, чтобы принять участие в отборе общественных территорий, нужно будет зарегистрироваться на данном сайте с указанием базовых персональных данных.
Постановлением также утвержден сформированный общественной комиссией перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству с 2021 года, представленных на голосование:
С дизайн-проектами благоустройства общественных территорий и с перечнем запланированных работ можно будет ознакомиться на официальных сайтах: www.pskovgorod.ru и http://pskovadmin.ru.
Победившей в голосовании будет признана общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за общественную территорию, приоритет отдается общественной территории, предложение о включении которой в программу поступило раньше.
Итоги голосования должны быть подведены не позднее 27 февраля 2020 года.