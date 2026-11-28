Проект предпринимателей из Пушкинских Гор «Горы Вдохновения» занял первое место во всероссийской программе «Городские интонации». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в МАХ.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ

Награду автору проекта Ирине Орландини-Авруцкой вручил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Горы Вдохновения» победили в номинации «Предприниматели для горожан». Жюри высоко оценило творческий подход команды, активное участие местных жителей и возможность тиражировать проект в других регионах.

В основе проекта — сообщество «Заповедные Люди», объединившее предпринимателей и активистов. За два года команда разработала туристическую карту Пушкинских Гор с 70 точками показа, запустила два инвестиционных проекта — гастроферму и отель, а также организовала фестиваль «Розовая Масленица» в честь розовых блинов, которые любил Александр Пушкин.

Кроме того, в Пушкинских Горах проходят гастрономические ужины с дегустацией выдержанных сыров, крафтового хлеба и сидра из яблок, созревших в садах у дома, где когда-то жил писатель Сергей Довлатов.

«Ирина не только увидела в Пушкиногорье потенциал для развития, но и собрала вокруг себя единомышленников», — отметил Михаил Ведерников.

«Объединяя усилия бизнеса, активных людей и возможности президентского нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, мы делаем наши небольшие города и посёлки уютными и привлекательными», — добавил губернатор.

Михаил Ведерников поздравил команду проекта с победой и поблагодарил инициативных жителей региона за нестандартные идеи и создание новых точек притяжения.