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Общество

Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда, прошло в Пыталовской школе-интернате

29.01.2020 22:33|ПсковКомментариев: 0

28 января в Пыталовской специальной школе-интернате, филиале Центра специального образования №2, в рамках реализации проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда «Цветы победы» прошло мероприятие, посвященное Дню снятия блокады города Ленинграда. На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Пыталовского района по социальному развитию Полина Рубченя, ветераны-блокадники Марина Жукова и Софья Колпышева, а также председатель районного Совета ветеранов Алина Шлапакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского отделения Детского фонда, в начале мероприятия директор ЦСО №2 Геннадий Комар вместе с обучающимися приняли копию Знамени Победы, а председатель Совета ветеранов познакомила обучающихся с историей Знамени Победы, рассказала о роли земляков в Победе над фашистскими захватчиками. Обучающиеся Центра узнали много нового о тех днях, когда ленинградцы боролись за каждый день жизни.

Продолжилось мероприятие творческими номерами от воспитанников интернатного учреждения: дети читали стихотворения о блокаде Ленинграда, исполняли жестовое пение «Ленинградки». Также дети и гости посмотрели видеоролик «Блокадный Ленинград глазами детей». Память павших почтили минутой молчания. В конце мероприятия директор учреждения вручил ветеранам-блокадникам в подарок цветы, выращенные ребятами в рамках проекта «Цветы Победы».

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке администрации Псковской области. Его цель – создание условий для развития практических и социальных навыков, сознательности и патриотизма воспитанников Центра специального образования №2.

Теги: #Детский фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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