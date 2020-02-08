Общество

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем регионального представительства МИД РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с исполняющим обязанности руководителя регионального представительства министерства иностранных дел РФ Александром Ивановым. Она состоялась в День дипломатического работника, 10 февраля, сообщили в администрации региона.

Подводя итоги работы в 2019 году, Александр Иванов отметил, что в Псковскую область состоялись визиты 8-ми иностранных делегаций из Белоруссии, Норвегии, Германии, Финляндии, Австрии и Франции. Также была проведена работа по упрощению условий для получения виз иностранными участниками 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые прошли в Пскове в конце июня. Представитель территориального отдела МИД РФ подчеркнул, что работа по содействию в организации визитов делегаций будет продолжена в текущем году.

Также Александр Иванов рассказал, что региональное представительство активно контактирует с иностранными инвесторами, а также представителями программ приграничного сотрудничества «Россия - Латвия», «Россия - Эстония» и «Интеррег. Регион Балтийского моря». К примеру, при участии сотрудников регионального представительства МИД РФ состоялись встречи с китайскими предпринимателями, которые заявили о готовности создать в Новосокольническом районе современное молочное и мясное производство, а также с польскими бизнесменами, которые представили проект предприятия по производству фанеры и шпона.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на важности привлечения инвесторов в регион, реализации крупных международных проектов, и предложил усилить совместную работу в этом направлении.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы продвижения исторической правды о Великой Отечественной войне и актуальной информации о России за рубежом. Александр Иванов отметил, что дипломатические работники на постоянной основе задействованы в проводимых международных мероприятиях на территории региона, а также консультативных органах и организационных комитетах по проведению праздничных и памятных мероприятий.

Михаил Ведерников, в свою очередь, подчеркнул, что на территории Псковской области стартовал проект «Без срока давности», в рамках которого планируется расследовать преступления фашистов против мирного населения. Также губернатор акцентировал внимание на проведении в России Года памяти и славы и на подготовке к проведению праздничных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы.

«Это наша история. Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств - одна из главных задач. Никто, кроме нас, этого не сделает», - резюмировал глава региона.