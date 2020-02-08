Общество

Бывший вице-губернатор Александр Кузнецов получил срок меньше низшего порога по статье в силу смягчающих обстоятельств

Смягчающими обстоятельствами по делу бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова судом признаны состояние здоровья осужденного, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и преклонный возраст родителей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом заявила судья в ходе судебного заседания сегодня, 12 февраля.

Суд также учел, что в момент совершения преступления Кузнецов вел не просто законопослушный образ жизни, а на протяжении долгого времени занимал руководящую должность в администрации Псковской области, где поощрялся многочисленными благодарственными письмами, грамотами и наградами.

При определении вида наказания учтены характер степени общественной опасности, а также конкретные обстоятельства совершенного преступления. Судья отметила, что Кузнецов впервые привлекается к уголовной ответственности, обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Суд также учел, что данные о совершенном Кузнецовым преступлении были направлены для проверки в следственные органы спустя 7 лет, данных о совершении иных преступлений в суде не представлено.

Судья отметила, что в период после совершения инкриминируемого преступления Кузнецов по материалам дела характеризуется исключительно положительно. Также принято во внимание и то, что больница, аукцион на которую фигурирует в материалах дела, достроена вовремя, без нарушения сроков.

Приговор ниже низшего предела в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима был назначен в связи с наличием смягчающих обстоятельств, отсутствием отягчающих и учетом данных о личности осужденного. Назначение штрафа суд посчитал нецелесообразным и посчитал достаточным наказание в виде лишения свободы.

Важно отметить, что на момент совершения Кузнецовым преступления, согласно действующему тогда федеральному закону, не предусматривалось дополнительное наказание в виде лишения права занимать ответственные должности и заниматься определенной деятельностью, поэтому данный вид наказания не назначен осужденному.

Суд признал Кузнецова вменяемым в отношении инкриминируемого преступления, оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания не имеется.

Прокурор по делу Кузнецова считает выводы суда убедительными и достаточно мотивированными. Об этом она заявила в беседе с журналистами. «Суд в полной мере дал оценку показаниям осужденного и доказательствам. В этой части оснований для обжалования судебного решения не имеется. Что касается вида и срока наказания, соответствующая оценка будет дана после получения судебного решения», - заключила прокурор.

Смотрите также Экс-вице-губернатор Александр Кузнецов признан виновным в получении взятки

Напомним, Псковский городской суд признал виновным бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова в получении взятки в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тыс. рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Период содержания под стражей засчитан в срок лишения свободы (день в день - с 14 декабря 2018 года).