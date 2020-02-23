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Михаил Ведерников поздравил жителей Дедовичского района с 76-й годовщиной освобождения от немецких захватчиков

В Дедовичском районе отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, 25 февраля губернатор региона Михаил Ведерников поздравил жителей района с памятной датой.

«Дедовичская земля в годы Великой Отечественной войны была одним из центров партизанского движения, и ее жители сыграли важную роль в освобождении как района, так и всей Псковской области. Победа далась нелегко, и доблесть наших защитников была навсегда увековечена в монументах и в заслуженном звании "Край Партизанской славы". Мы будем вечно помнить военный и трудовой подвиг прошлого века, который совершили наши соотечественники, и делать все возможное, чтобы быть достойными их памяти», - отметил глава региона в приветственном адресе и пожелал жителям района мира, удачи, радости и благополучия.

По случаю памятной даты в Дедовичах у воинских захоронений на площади Советов, где расположен обелиск герою Советского Союза, командиру пулеметного отделения партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады (ЛБП) Михаилу Харченко, прошел торжественный митинг. Участники мероприятия возложили цветы и гирлянды к мемориалу, а затем к стеле, установленной в честь разгрома партизанами фашистского гарнизона в 1942 году. Память павших героев они почтили минутой молчания.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев вручил ветеранам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, проживающим в муниципалитете, юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

Отметим, что торжественная церемония вручения наград ветеранам накануне прошла и в районном Центре досуга.

Напомним, во время Великой Отечественной войны поселок Дедовичи был центром Партизанского края и «боевым университетом», в котором зрели кадры для многих бригад и отрядов. Население поддерживало партизан, кормило и одевало, сдавало продукты на партизанские базы. Известен подвиг колхозника деревни Мухарево Михаила Семенова, который вместо того чтобы привести немцев к штабу партизан, водил карателей по лесу целую ночь. Здесь же воевал партизан-подросток Леня Голиков.

Оккупанты, в свою очередь, на борьбу с партизанами направляли отряды карателей, уничтожая местных жителей целыми деревнями. За два с половиной года оккупации погибли более 5 тысяч дедовичан, было сожжено дотла 375 деревень и сам районный центр.

Освобождение Дедович прошло 25 февраля 1944 года. В операции совместно с партизанами участвовали части Ленинградского и Второго Прибалтийского фронтов.

В 2018 году губернатор Псковской области Михаил Ведерников присвоил Дедовичскому району почетное звание «Край партизанской славы». Муниципалитет стал первым в регионе, получившим это звание.

Фото предоставлено редакцией районной газеты «Коммуна»