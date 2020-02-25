Общество

В гидрометцентре рассказали о продолжительности зимней погоды в Псковской области. ФОТО

Синоптики рассказали, как долго в Псковской области будет идти снег. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, прогнозируется, что жителей региона такие осадки ждут до 2 марта.

«До 2 марта ждем умеренные осадки в виде снега. Будут минусовые температуры, а днем - слабоположительные, - отметила Тала Нещадимова. - После же - погода снова будет напоминать осеннюю. И днем, и ночью температуры будут положительным. А если выпадут осадки, то смешанные, и преимущественно - в виде дождя».

Также руководитель гидрометцентра добавила, что усилений ветра не прогнозируется.