 
Общество

С 1 июля Соцфонд начнет беззаявительно перечислять ряд пособий

0

Социальный фонд России (СФР) с 1 июля 2026 года начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян, исключая необходимость запроса сведений у работодателей, сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам, ежемесячных пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также о единовременном пособии при рождении ребенка.

«С 1 июля 2026 года процесс становится еще более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Повторно предоставлять сведения, ранее учтенные в системе Социального фонда России, не требуется», - сказал Балынин.

Он уточнил, что прежде основой для расчета служили документы и сведения, которые Социальный фонд точечно запрашивал у работодателя уже после наступления страхового случая, например, когда сотрудник уходил на больничный.

Теперь, по словам Балынина, фонд будет рассчитывать выплаты на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете россиянина. СФР обратится к работодателю в том случае, если в системе обнаружится нехватка каких-либо сведений.

Эксперт добавил, что новые правила продолжают масштабную реформу системы социального обеспечения, начатую в 2022 году. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных, пишут РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026