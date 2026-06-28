Роспотребнадзор Псковской области зафиксировал рост жалоб на маркетплейсы

Рост числа жалоб на интернет-магазины и торговые площадки зафиксировал Роспотребнадзор по Псковской области. Если в 2023 году объем таких жалоб составлял 13% от общего числа обращений по вопросам защиты прав потребителей, в 2024-м – 12,5%, в 2025-м – 8,9%, то в первом квартале 2026 года этот показатель составил 14,4%. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Псковской области в своём канале Мах.

Большая часть жалоб касается покупок на маркетплейсах. Основные причины: ненадлежащее качество товаров, нарушение сроков доставки, отказ в возврате товара надлежащего качества.

В этих случаях споры, возникающие между потребителями и продавцами товаров, подлежат рассмотрению в судебном порядке. Важный нюанс: Управление не вправе обязать продавца выполнить имущественные требования потребителей. Тем не менее, всем обратившимся даны разъяснения их прав, а также порядок их реализации.

«Жалобы на то, что маркетплейс предоставил неполную или недостоверную информацию о продавце или товаре, носят единичный характер. Например, в 1 квартале 2026 года поступило всего одно такое обращение, в связи с чем Управление направило информационное письмо маркетплейсу с предложением о принятии мер по недопущению на рынок товара иностранного продавца, сведения о котором недостаточны. В результате площадка заблокировала карточки товаров этого продавца, и нарушения прав потребителей были прекращены», - отметили в управлении.