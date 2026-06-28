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В Пскове стартовал молодёжный фестиваль «Артчелла»

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Фестиваль «Артчелла» стартовал в Пскове на площадке креативного пространства «Лофт» сегодня, 28 июня. Мероприятие приурочено к празднованию Дня молодёжи, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В программу фестиваля включены творческие мастер‑классы и работа интерактивных площадок. Предусмотрены зоны для демонстрации творческих способностей участников, а также площадки для коммуникации представителей креативных индустрий.

 

Студентка ПсковГУ Анна Сергеева поделилась комментарием о подготовке к фестивалю.

«Подготовка к мероприятию велась с марта. Важно, что фестиваль делают студенты — то есть молодёжь для молодёжи. Здесь хорошо продуман формат, создаётся атмосфера студенческого сообщества. На фестиваль могут прийти и выпускники — чтобы вновь почувствовать себя студентами», - рассказала она.

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