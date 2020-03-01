Общество

Алексей Борисенко возглавил управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с Алексеем Борисенко, которому предложил возглавить управление по вопросам противодействия коррупции Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Глава региона отметил, что богатый опыт и уровень профессиональных компетенций Алексея Борисенко, который долгое время руководил работой гарнизонных военных судов Западного и Дальневосточного военного округов, будут востребованы в реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Глава региона отметил важную роль данного направления работы, добавив, что в настоящее время в этой сфере существует конструктивное взаимодействие региональной власти с различными правоохранительными структурами.

Алексей Борисенко поблагодарил губернатора за оказанное доверие и принял предложение возглавить управление.

Напомним, что работу регионального ведомства напрямую курирует губернатор области. Основной целью управления является обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти области, иных государственных органов области и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции, в том числе в направлении профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Судья пятого квалификационного класса, полковник юстиции запаса Алексей Борисенко родился в апреле 1969 года. Начинал свою карьеру следователем органов внутренних дел, прокуратуры. С 2003 года был председателем гарнизонных военных судов Дальневосточного и Западного военных округов, в том числе руководил работой Псковского гарнизонного военного суда.