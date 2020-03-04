Общество

Для защиты от застройки подана заявка о придании территории концлагеря «Шталаг 372» в Пскове статуса «Достопримечательное место»

В комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области подана заявка о придании территории концлагеря «Шталаг 372» охранного статуса «Достопримечательное место». Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, публицист Юрий Алексеев.

«На протяжении нескольких лет и мы, и руководство Пскова надеялись на то, что военные передадут территорию Шталаг 372 городу. С целью сохранения территории Шталага 372 от застройки в Генеральный план Пскова были введены специальные "мемориальные зоны", которые перекрывали территорию лагеря. По этому поводу с высокими военными чинами проводились переговоры, они, вроде как, были не против, Но! Буквально на днях в администрацию города Пскова пришла строжайшая бумага передать все земли, числившиеся за военными, одним кадастровым участком в их непосредственное пользование», - написал Юрий Алексеев.

То есть, по его словам, возникла прямая и непосредственная угроза того, что территорию «Шталага» продолжат застраивать. «После нескольких совещаний с компетентными людьми, я принял решение стать инициатором постановки территории Шталага на государственную охрану в статусе "Достопамятное место". Знаю, что придание такого статуса резко сократит, если не полностью уничтожит все наши планы по дальнейшей мемориализации территории Шталага, но выбирать было не из чего. С военными вести переговоры практически невозможно, потому как неизвестен центр принятия решения по застройке. Все обещания высоких начальников не стоят и гроша ломаного. А допустить повторение издевательства над останками советских военнопленных, совесть мне не позволяет. Эта процедура потребует от меня каких-то денег. Надеюсь, что при помощи друзей и людей неравнодушных к истории, я эти деньги как-то наскребу. Так что, как-то так», - Юрий Алексеев.

«Шталаг 372» (Stalag-37) - один из самых крупных немецких концентрационных лагерей для военнопленных, располагавшихся в годы оккупации на территории Северо-Запада СССР. Он действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и располагался на Завеличье, в районе нынешней ул. Юбилейной, в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский.

По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей в 1945 году военные преступления на территории Пскова, в этом лагере погибли более 75 тысяч военнопленных.

Место их гибели увековечено в конце ХХ века скромным гранитным монументом.

В первом десятилетии 2000-х годов на месте могильных рвов «Шталага 372» администрация города Пскова разрешила строить высотные жилые дома. Часть домов была построена, часть строек, в том числе стройку школы, удалось остановить благодаря широкому общественному движению.