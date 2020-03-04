Общество

Центр лечебной педагогики в Пскове заказал интерактивные столы логопедов

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения в Пскове заказал интерактивные столы логопедов. На сайте госзакупок объявлен аукцион на их поставку.

Максимальная цена контракта составляет 420 тысяч рублей, источник финансирования — бюджет области. Аукцион назначен на 11 марта. В течение 60 дней с даты подписания договора столы будут доставлены по двум адресам: улица Яна Райниса, 56 и улица Бастионная, 6.

Интерактивный стол представляет из себя учебное демонстрационное устройство, разработанное для специалистов, работающих в логопедическом направлении, оснащён специализированным оборудованием, программным обеспечением и методическими пособиями.

В частности, в комплект входят: логопедическое программное обеспечение для проведения развивающих и коррекционных занятий на звукопроизношение, артикуляционную гимнастику и общее развитие; 3D-визуализатор - развивающая программа, тренирующая мелкую моторику, внимательность, аккуратность, цветовосприятие; современный обучающий комплекс, включающий в себя: программный комплекс для тестирования, проведения уроков, набор готовых тестов, набор обучающих игр, плеер; интерактивный квест; тренажеры памяти, внимания, логопедический и речевой; хрестоматия стихов с трудными звуками и другое.