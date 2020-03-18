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Общество

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

20.03.2020 07:10|ПсковКомментариев: 0

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200-300 ккал, чтобы не набрать лишний вес. Об заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, пишет газета «Известия»

По словам диетолога, во время работы из дома для фигуры может быть опасным снижение физической активности. Виктор Тутельян отметил, что 200-300 ккал - это, например, бутерброд с колбасой или двойная порция салата с майонезом.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заявил, что при изоляции из-за отсутствия необходимости ходить на работу может расти потребление алкоголя. Также эксперт отметил, что, судя по тележкам в супермаркетах, многие граждане садятся на «очень рискованную углеводную диету».

Садиться на жесткую диету во время изоляции не рекомендует врач-диетолог, руководитель клиники коррекции веса Алексей Ковальков. Он советует включить в рацион немного сала или сливочного масла, а также перловую кашу.

В то же время, если начать паниковать из-за набора лишнего веса, будет вырабатываться гормон кортизол, который способствует большему накоплению жира, добавил Алексей Ковальков.

Теги: #здоровье #минздрав #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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