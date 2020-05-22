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Общество

Псковичи надели маску на Эйфелеву башню

24.05.2020 20:26|ПсковКомментариев: 0

На макет Эйфелевой башни, установленный в городе Пскове, местные жители надели маску. Фотографиями получившегося арт-объекта в социальной сети «ВКонтакте» поделилась горожанка Ольга Евсикова.

В условиях пандемии коронавируса и всеобщего масочно-перчаточного режима владельцы закрытой территории, на которой располагается псковская Эйфелева башня, решили «позаботиться» о памятнике. Из куска материи для одного из символов Франции изготовили подобие медицинской маски, сообщает «МК в Пскове».

Напомним, макет знаменитой башни располагается на улице Красных Партизан, 15.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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