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У нас взорвались телефоны: «Лиза Алерт» о поисках маленькой псковички

25.05.2020 16:20|ПсковКомментариев: 0

В поисках маленькой Вари Поповой, пропавшей вечером 23 мая в СНТ «Кебь», сегодня принимают участие более 100 неравнодушных псковичей. Они включились в работу поискового отряда «Лиза Алерт» (Санкт-Петербург), который координирует поиски со спасательными службами региона. По данным на 6 часов утра понедельника, 25 мая, зарегистрировано в общей сложности 168 добровольцев, помогающих спасателям. В районе, где пропала девочка, также работает отряд водолазов «ДобротворецЪ», с которыми давно и тесно сотрудничает «Лиза Алерт». 

Когда в Псковской области появится региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и каковы перспективы поисков девочки, мы узнали у волонтера Антона Паулина.

- Антон, почему в Псковской области до сих пор нет своего отряда «Лиза Алерт»?

- В большинстве случаев представительства в регионах появляются после каких-то громких поисков. Крайне редко случается ситуация, когда собираются просто неравнодушные граждане и принимают решение создать отряд. В подавляющей части историй создания отрядов в регионах стоит большой поиск - иногда со счастливым, иногда с печальным исходом. В Псковской области до данного момента не было больших заявок, поэтому до сих пор - увы - не было отрядов. На небольшие поиски все это время выезжал Санкт-Петербург. На данный момент поиском девочки занимаются волонтеры «Лизы Алерт» Санкт-Петербурга, Москвы, водолазная группа «ДобротворецЪ». Также откликнулось очень много местных жителей.

- Как псковичи влились в поиск?

- По всей стране работает наша «горячая линия». Когда нам приходит заявка, ее спускают в регион, к которому она относится. Или, если в регионе отряда нет, как в случае с Псковом, - в ближайший регион. В нашем случае пришла заявка на девочку, в сети сразу появились ориентировки, все, кто интересуется подобными вопросами, их увидели.

Каждым поиском занимается специально обученный человек - инфорг. Он не выезжает на место, а ведет поиск дистанционно. По сути это что-то типа ЦУПа: инфорг собирает всю информацию, прозванивает заявителей, согласовывает действия с полицией, со службами, собирает все свидетельства, создает ориентировки, формирует экипажи - делает очень большое  количество работы. Под ориентировками всегда есть телефон инфорга. Ему может позвонить каждый, чтобы сообщить свое свидетельство, заявить о своем желании помочь. Как только появилась ориентировка на ребенка, у наших инфоргов взорвались телефоны - все местные, кто желал помочь, отозвались, получили информацию, как, где и чем помочь. За ночь только из местных неравнодушных граждан в поиске было задействовано около 100 человек.

- В тех регионах, где вы есть - сколько таких инфоргов?

- Сложный вопрос: все зависит от размера региона и от того, насколько в регионе отряд развит.  Самые развитые регионы - Москва и Санкт-Петербург. В Питере на данный момент порядка 15 инфоргов и еще примерно столько же проходит обучение. Обучение очень сложное, этот процесс занимает не неделю и даже не пару месяцев: людей учат, готовят. По другим регионам не скажу - везде по-разному.

- Все на добровольно основе?

- Да. Ни инфорги, ни координаторы, ни старшие направлений, ни кураторы - никто не получает ни копейки, ни в каком виде. Более того: нас даже не существует на бумаге, мы не зарегистрированы как юрлицо. Официально нас нет: у нас есть группа в соцсетях, есть наше объединение, есть тревожный канал. Каждым поиском начинает руководить инфорг. Если поиск требует активного выезда, то на месте поиском руководит координатор поиска. Это также опытные люди, специально подготовленные, они полностью выстраивают стратегию поиска, нарезают задачи.

- Отсутствие официального статуса - это ваша принципиальная позиция?

- Да. В октябре отряду будет уже 10 лет, и все эти годы мы не зарегистрированы на бумаге. С одной стороны, это несет некоторые сложности - по тем же подписным соглашениям в отсутствие юрлица это сложно. С другой стороны - отсутствие любого юридического лица снимает с нас целую кучу бюрократических сложностей. Мы действительно реагируем моментально: нам не требуются согласования, специальные путевые листы и прочая беда. Приходит заявка - в течение 2-3 часов мы уже в принципе можем оперативно быть на месте.

- Какие требования к волонтерам вы предъявляете?

- Во-первых, в соответствии с законодательством РФ помогать службам в поиске без вести пропавших людей могут только совершеннолетние граждане России - несовершеннолетних мы на поиск не берем. И, во-вторых, принципиальная позиция отряда - сухой закон. На поиски не допускается человек в малейшем состоянии опьянения. В остальном помочь может действительно каждый - у нас есть в отряде даже неходячие инвалиды, которые прекрасно помогают.

На данный момент в отряде действует 23 направления, далеко не все направления выезжают на место: те же самые инфорги работают напрямую из дома. Группа коротких прозвонов - те ребята, которые моментально прозванивают все больницы, все отделы полиции и выясняют, что потеряшек там нет, - также работают из дома. Группа анализа данных, которые принесли с квадрокоптеров, также работает из дома. Есть очень много домашних специальностей, которые также очень сильно помогают в поиске.

- В поисках псковской девочки с какими проблемами пришлось столкнуться, чего и кого не хватает?

- На данный момент уже хватает всего. Изначально была большая проблема расстояния: 320 км от Питера до места поисков. Конечно, мы физически не могли оказаться на месте в течение часа. Была проблема с большим количеством клещей, мы сообщили о том, что нам не хватает репеллентов, - местные отозвались, дали огромное количеств, мы уже шутим, что хватит на год вперед. Также местные жители обеспечили питание в штабе.

Главная проблема, с которой мы сталкиваемся на всех поисках - будь то детские, пожилые или взрослые, - это, конечно же, эпидемиологическая обстановка. В таких условиях нам пришлось очень серьезно переработать технологию поисков. Обычно мы всегда выезжали на место, инфорги собирали людей, устраивали маршруты для машин, так чтобы каждая могла собрать максимальное количество пеших добровольцев. В штабах всегда собиралось большое количество людей. Сейчас в силу того, что у нас пандемия, мы работаем строго сформированными двойками, практически ни при каких обстоятельствах на борт больше никого не берем - люди вынуждены добираться своими силами. Само собой, вся деятельность происходит в полном наборе средств индивидуальной защиты - маски, очки перчатки, постоянная обработка антисептиками. Стараемся избегать штабов. В данном случае без штаба никак - мы работаем в другом регионе, к тому же речь идет о детском поиске, но вообще стараемся избегать скопления людей, чаще ставить дистанционные задачи. И стараемся максимально удерживать социальную дистанцию.

- Удалось ли выстроить контакт с местными спасателями? Почему пришлось привлекать водолазов из Санкт-Петербурга?

- Все службы между собой взаимодействуют. Мы работаем уже практически 10 лет, у нас практически везде налажены добрые хорошие тесные сотруднические отношения - с полицией, МЧС, следственным комитетом и всеми остальными службами. Бывают даже такие случаи, когда полиция рекомендует заявителям обратиться к нам. Поэтому со службами практически никогда трудностей нет - мы всегда работаем с ними в тесном связке по согласованию. Без позволения полиции мы не можем приступить к поиску: когда приходит заявка, мы не знаем, может, человек в розыске, поэтому всегда уточняем у полиции, можем ли мы включиться, не помешает ли наше участие их работе.

Кроме того, у нас есть два дружественных нам добровольческих узко специализированных отряда: это вертолетно-поисково-спасательный отряд «Ангел» - это люди, которые на личных вертолетах вылетают на поиски, и водолазная группа «ДобротворецЪ». С этими двумя отрядами мы тесно сотрудничаем, практически все поиски ведем вместе.

- Каковы прогнозы по поиску маленькой Вари на данный момент?

- Поиск людей - вещь непредсказуемая. Ничего не происходит по графику. Конечно, хотелось бы найти ребенка максимально быстро. Бывали ситуации, когда детей в природной среде искали по 5, по 7 дней и находили живыми. Пока нет твердых данных, рано что-то прогнозировать.

Цифры:

По данным «Лиза Алерт» на 6 утра:

Люди:

168 добровольцев зарегистрировано.

62 - «Лиза Алерт» Санкт-Петербург, 2 - «Лиза Алерт» Москва, 2 - водолазная группа «Добротворецъ», 102 - местные жители.

Техника: 5 беспилотных летательных аппаратов, 3 лодки, 3 эхолота. Также привлечены лодки спасателей.

Группами отработано 42 задачи: 13 групп работали в лесу, 6 групп в СНТ.

Осмотрено более 40 км рек (Река Кебь, река Череха, река Великая).

Елена Никитина

Теги: #требуется помощь #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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