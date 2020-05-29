Общество

В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для домохозяек. Авторы инициативы - парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским, сообщила пресс-служба одного главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Документ предусматривает меры поддержки в виде ежемесячных денежных пособий «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи». Под домашних хозяйством в проекте подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Право на пособие будет иметь только один из членов семьи. Причем в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.