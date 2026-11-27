Дополнительную комплексную проверку систем оповещения гражданской обороны проведут в Великих Луках 2 декабря. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Проверка пройдет с 08:00 до 13:00 в соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области.

В ходе проверки неоднократно включат звуковые сигналы электросирен и сиренно-речевых установок.

Жителей города просят сохранять спокойствие и не волноваться.