Общество

Как зарегистрироваться самозанятым в Псковской области с 1 июля - рекомендации налоговой службы

С 1 июля 2020 года на территории Псковской области специальный налоговый режим вводится в соответствии с законом от 08.05.2020 № 2078-ОЗ «О введении в действие на территории Псковской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы России по Псковской области.

Применять налог на профессиональный доход (НПД) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые продают товары собственного производства, выполняют работы и оказывают услуги без наемных работников. Суммарный доход, который получает самозанятый, не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), при этом отсутствует обязанность использовать ККТ и предоставлять налоговую декларацию. Это позволяет легально вести бизнес и получать дополнительный доход без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Физические лица, которые не зарегистрировались в налоговом органе в качестве самозанятых, могут быть привлечены к ответственности за ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Так, за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя может быть наложен административный штраф в размере от 500 до 2 000 руб. (пункт 1 статьи 14.1 КоАП РФ).

Кроме того статьей 122 НК РФ предусмотрено, что неуплата или неполная уплата сумм налога влечет взыскание в виде штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы.

Специально для тех налогоплательщиков, которые решили перейти на данный вид налогообложения, ФНС России был разработан специальный интернет-сервис «Мой налог». Он помогает зарегистрироваться и работать на льготном спецрежиме и обеспечивает всё взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами, не требуя личного визита в инспекцию.

Сервис автоматически сформирует чеки для клиентов, а информация о продажах отправляется в налоговые органы. В конце месяца налогоплательщику приходит информация о сумме налога, которую спишут автоматически при согласии пользователя. Интернет-сервис работает для всех регионов, в том числе и для Псковской области. Жители области, осуществляющие деятельность в пилотных регионах с 2019 года, активно пользуются данным приложением.

Специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход впервые был введен в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 01.01.2019 года в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее - Закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). С 01.01.2020 года к эксперименту были присоединены еще 19 регионов.