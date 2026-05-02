 
Общество

Путин подписал закон о запрете использования дипфейков в агитационных материалах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет правила использования в агитационных материалах изображений и голосов кандидатов и иных лиц, а также закрепляет возможность составления протоколов избирательных комиссий в электронном виде. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом запрещается использование в агитационном материале изображения человека и/или воспроизведение его голоса, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий. Исключение составляют случаи, указанные в законе «Об основных гарантиях избирательных прав».

При этом использование в агитационных материалах изображений физического лица или воспроизведение его голоса допускается только в трех случаях: использование избирательным объединением изображения и голоса выдвинутого им кандидата, использование кандидатом своих изображений и голоса, а также использование изображения и голоса иного лица, являющегося гражданином РФ и достигшего 18 лет, при наличии его письменного согласия.

Также устанавливается, что использование в агитационных материалах изображения или голоса физического лица, аффилированного с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что такое лицо аффилировано с иностранным агентом.

Кроме того, предусматривается, что содержащиеся в единой системе идентификации и аутентификации сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета) будут предоставляться оператором этой системы ЦИК России для сопоставления с данными в ГАС «Выборы» и их актуализации.

Уточняются правила определения наименований избирательных объединений, используемых в избирательном процессе, пишет РИА Новости. Для юридических лиц таковым также является наименование, указанное в едином государственном реестре юридических лиц.

Кроме того, устанавливается, что сенатор РФ - представитель от субъекта РФ, избранный депутатом законодательного органа нового созыва, до принятия решения о наделении его полномочиями сенатора вправе совмещать эти полномочия с депутатскими.

