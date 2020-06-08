Поправки в Конституцию поддерживают в Федерации независимых профсоюзов России

Мы поддерживаем поправки в Конституцию Российской Федерации, нужно не только проголосовать, но и помочь организовать голосование. Об этом заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь сегодня, 9 июня, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
В ходе беседы гость студии отметил важность таких поправок как индексация пенсий, МРОТ, установление минимального размера прожиточного минимума. По его мнению, эти поправки своевременны, правильны и имеют место быть.
«Сейчас большие нападки на обязательное социальное страхование. Когда мы эту поправку вносили, мы были уверены на 90%, что она не пройдет. Лично президент ее поддержал. В проекте Конституции есть поправка, что в Российской Федерации гарантируется государственное социальное страхование. Даже за одну эту поправку нужно стоять горой. Но ряд руководителей высокого ранга делают все, чтобы идти по пути ликвидации социального страхования», - прокомментировал Давид Кришталь.
В ходе эфира председатель ФНПР также отметил, что профсоюзные лидеры принимают активное участие в организации голосования, выступают наблюдателями, входят в избирательные комиссии.