Общество

Губернатор отметил успехи администрации Пыталовского района по противодействию коронавирусной инфекции

Успехи администрации Пыталовского района и местных жителей по противодействию коронавирусной инфекции отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания с главой Пыталовского района Верой Кондратьевой.

Согласно статистическим данным, в районе заражены коронавирусом 5 человек, трое выздоровели.

«Если продержитесь, войдете в число районов, где нет больных коронавирусом», - отметил глава региона и добавил, что в настоящий момент к таким районам относятся Усвятский и Бежаницкий.

Михаил Ведерников порекомендовал не расслабляться и соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.