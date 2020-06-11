Общество

Псковская область получит грант на сохранение и защиту самобытности народов РФ

Псковская область вошла в число победителей федерального конкурса проектов по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. Регион в следующем году получит грантовую поддержку в размере 1,9 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Средства будут направлены на софинансирование расходов областного бюджета на проведение ряда мероприятий. В первую очередь это касается субсидирования социально ориентированных НКО, реализующих на территории Псковской области социальные проекты, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Часть гранта будет распределена на организацию ежегодных мероприятий: Международного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой, Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане Дружбы» в Себежском районе и Международного этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи».

Кроме того, средства пойдут на субсидирование медиапроектов региональных средств массовой информации, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений.

Отметим, конкурс проектов по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России ежегодно проводится в рамках государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики». Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам национальностей.