Общество

Поэтическое обращение об испорченном бюсте Ленина написал острович депутату

Поэтическое обращение об испорченном бюсте Ленина местный житель Валерий Галанин адресовал депутату Островского районного Собрания, представителю фракции КПРФ Николаю Акиньшинину. Стих опубликован в группе «Формирование комфортной городской среды. Остров».

«Кто увидит Акиньшина, подскажите ему:

Очень плохо живётся одному Ильичу!

Нос отбит, не покрашен и, вообще, постарел,

ДОФа нет, тишина и Ильич не у дел!



Постамент исписали ему хулиганы,

Сверху птицы нещадно атаковали,

... Помнит тот, кто постарше - был у нас комсомол,

Кто помладше, тот - пионерский костёр!



Только тем, "кто постарше" за сорок уже,

Но мы Ленина помним в нашей судьбе!

Вот опять сбился я на "про жизнь, про судьбу"...

Кто увидит Акиньшина-подскажите ему!»