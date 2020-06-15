Общество

Псковский областной суд оставил без изменений приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову

Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова. По итогам сегодняшнего слушания приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет строгого режима оставлен без изменений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила адвокат Кузнецова Оксана Павлова.

Оксана Павлова заявила о намерении обжаловать это решение в кассационном порядке.

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Напомним, Псковский городской суд признал Александра Кузнецова виновным в получении взятки в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тысяч рублей. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Период содержания под стражей засчитан в срок лишения свободы (день в день - с 14 декабря 2018 года).