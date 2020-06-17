Общество

Губернатор раскритиковал руководство великолукской поликлиники за очереди

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал руководство городской поликлиники №1 Великолукской межрайонной больницы за неверную организацию маршрутизации посетителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. О своем недовольстве работой руководителей учреждения глава региона заявил в рамках рабочего выезда в Великие Луки.

«Это нормально, что у вас скапливаются такие очереди у входа?» - начал разговор губернатор с заведующей поликлиникой Ириной Шапошниковой.

Заведующая Ирина Шапошникова ответила, что очереди образуются в силу ментальности людей. «Из-за своей ментальности люди в понедельник и частично во вторник - в начале недели, хотят рано утром попасть в поликлинику, чтобы получить медицинскую помощь в полном объеме. Но нам приходится разделять виды помощь на неотложную и плановую», - рассказала она.

По ее словам, поликлиника обслуживает более 61 тысячи человек. На вопрос губернатора о том, какие меры предпринимаются, чтобы избежать очередей заведующая заявила, что своими силами они стараются оповещать население о соблюдении социальной дистанции и в средствах массовой информации, и на входе в поликлинику.

«Здесь просто налицо неправильная организация работы. Нужно принимать людей по предварительной записи, на улице должна быть разметка, чтобы таких ситуаций не было. Людям нужно все объяснять. Ничего из этого не делается», - отреагировал глава региона.

Руководитель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко обратила внимание, что современные здоровьесберегающие технологии как раз и направлены на то, чтобы не было скученности людей, были различные потоки. «Недопустимо, чтобы такое количество людей было в очереди, особенно в условиях пандемии», - подчеркнула она.

По ее словам, сейчас начата масштабная проверка учреждения. «Мы посмотрим амбулаторно-поликлиническую службу. Мы расширили состав комиссии, включили в нее Галину Ивановну Неваленную, она наш главный внештатный специалист по поликлинической помощи взрослому населению», - рассказала руководитель профильного комитета.

«Мы проверим, с чем связаны эти проблемы, применяются ли здесь бережливые технологии, все проанализируем, поделимся своим опытом. Необходимо выстроить работу с населением, чтобы вся работа поликлиники была направлена на то, чтобы снизить риски», - обозначила перспективу Галина Неваленная.

Губернатор попросил ее проверить маршрутизацию, чтобы человек, которому необходимо быстро сдать анализ или сделать процедуру, не стоял в очередях и не пересекался с огромным количеством других пациентов. «Для меня это все удивительно. Даже когда проходят службы на прихрамовых территориях, там священники на улице делают отметки, где люди должны стоять. А здесь медицинское учреждение, и вы об этом даже не задумываетесь. У меня нет слов, честно», - сказал Михаил Ведерников. Он поручил дать рекомендации и проверить, как они будут выполняться.

«Разбирайтесь, иначе, это перечеркивает всю нашу работу. Я сейчас проехал по городу, в связи с тем, что уровень заболеваемости в Великих Луках достаточно высокий, люди очень дисциплинированные. Я вижу, что даже на остановках сидят, соблюдая дистанцию. Но, если здесь у вас они будут стоять и дышать друг на друга, а потом придут домой, в этом всем не будет смысла. В районе много сельскохозяйственных предприятий, в городе - производств, ничем хорошим это не закончится. Все будут от этого страдать, и экономика, и все остальное. Мне очень не хотелось бы дробить область, как это сделали в некоторых регионах, на красные, желтые и зеленые муниципалитеты. Если здесь не будут соблюдаться все требования, Великие Луки - первый кандидат на закрытие. Давайте не будем никого подводить. Мы только вчера очень долго обсуждали с предпринимателями возможность открытия магазинов в торговых центрах, открытия уличных кафе. Помогайте нам выходить из этого острого периода коронавируса, чтобы постепенно вернуться к нормальной жизни», - заключил глава региона.