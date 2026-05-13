 
Общество

Более 8,5 млн рублей получили ТОС Псковского округа на реализацию своих инициатив

Итоги IV муниципального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений подвели в Псковском муниципальном округе, сообщила глава округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / ВКонтакте

«На заседании конкурсной комиссии состоялось рассмотрение проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые действуют на территории нашего округа. Участники представили инициативы, направленные на благоустройство, решение инфраструктурных вопросов и развитие социальной среды. По итогам голосования определены 26 победителей (рейтинг победителей представлен во вложении). Общая сумма финансирования на реализацию проектов составила более 8,5 млн рублей», - сообщила Наталья Федорова.

По ее словам, эти средства направят на актуальные для жителей нужды: ремонт дорог, установку детских и спортивных площадок, освещение, обустройство зон отдыха и решение других вопросов местного значения.

 

«Поздравляем всех победителей! Желаем успешной реализации задуманного и благодарим за вашу активную позицию! Отмечу, по итогам регионального конкурса ТОС победителями в нашей округе стали 22 самоуправления, общая сумма привлеченных средств – 7,8 млн рублей. В настоящее время в Псковском округе созданы 73 территориальных общественных самоуправления», - заключила Наталья Федорова.

Ранее завершился областной конкурс проектов ТОС. 

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

