Умер телеведущий Владимир Молчанов

Советский и российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет, сообщил в Telegram-канале журналист Юрий Рост.

«Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг . Потеря велика и невосполнима», — написал Рост.

По данным Telegram-канала Shot, Молчанов скончался в больнице, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Молчанов работал в Агентстве печати «Новости» (АПН). Занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Кроме того, он трудился в редакции программы «Время» комментатором международного отдела, пишет РИА Новости.

В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск информационно-музыкальной программы «До и после полуночи», ставшей одной из самых популярных программ эпохи «перестройки».

В течение четырех лет, работая на телевидении, одновременно с «До и после полуночи» вел программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года работал в проектах холдинга ВГТРК.

Награжден орденом Почета, являлся лауреатом премии ТЭФИ, а также премии Союза журналистов России «Золотое перо России».