Профессиональный праздник охранно-конвойной службы МВД России празднуют сегодня

День работников охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации, или, как его еще называют, День конвоира, отмечается в России ежегодно 13 мая, согласно приказу МВД РФ от 23 октября 2002 года № 1026 «Об объявлении даты образования охранно-конвойных подразделений милиции».

День для своего праздника конвоиры выбрали в память о 13 мая 1938 года, когда Народный комиссариат внутренних дел СССР выпустил Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. Эта дата считается днем образования службы охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

Однако историю можно отсчитывать и с другой даты. В 1886 году Александр III издал предписание о создании в Российской Империи конвойных команд, а спустя 21 год, в 1907-м, был утвержден первый Устав конвойной службы.

Хотя вообще первые упоминания об охранно-конвойной деятельности имеются в Соборном уложении от 29 января 1649 года: «Тюрьмы и тюремных стрельцов осматривать почасту, чтобы тюрьмы были крепки и у тюремных бы сидельцев ничего не было, чем из тюрьмы выразитися». Поэтому история службы прошла период от различных формирований в царской России и СССР до хорошо оснащенной и вооруженной самостоятельной структуры в системе МВД России.

В настоящее время изоляторы временного содержания действуют более чем в 2 тысячах подразделений системы внутренних дел РФ. Охранно-караульную службу в них несут десятки тысяч сотрудников МВД. Их работа делится на две важные составляющие: во-первых, это ограждение законопослушных россиян от людей, способных преступить установленные законом нормы, а во-вторых, обеспечение прав граждан, взятых под стражу, пишет calend.ru.

Изменения социально-экономической ситуации в стране, совершенствование судебной системы и уголовно-процессуального законодательства привели к изменению подходов к содержанию подозреваемых и обвиняемых, а также их перевозке. Расширяется практика взаимодействия с правозащитными организациями и иными субъектами общественного контроля. Также продолжаются мероприятия по нормативно-правовому регулированию и выработке организационных решений по обеспечению деятельности охранно-конвойной службы, в том числе в вопросах соблюдения прав человека в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

Традиционно в День охранно-конвойной службы руководители МВД поздравляют сотрудников, а также награждают их и выносят благодарности. Во все структуры внутренних дел, работающие в субъектах РФ, в этот день направляются поздравительные телеграммы.