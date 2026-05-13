ВЦИОМ зафиксировал падение индекса счастья россиян до минимума за 15 лет

ВЦИОМ сообщил о падении индекса счастья россиян до минимума с 2011 года. В апреле 2026 года показатель составил 52 пункта, тогда как в марте равнялся 56. Доля тех, кто назвали себя определенно счастливыми, сократилась на 2 п.п.

Индекс счастья россиян, который замеряет Всероссийский центр изучения общественного мнения, по итогам апреля составил 52 пункта — это минимальный показатель за 15 лет. Результаты опроса опубликованы в телеграм-канале ВЦИОМа.

По сравнению с мартом индекс счастья упал на четыре процентных пункта — с 56 до 52. Доля тех, кто назвал себя определенно счастливым, сократилась на 2 п.п. При этом в апреле 2025 года индекс счастья составлял 63 пункта. Таким образом, год к году показатель снизился на 11 процентных пунктов.

При измерении индекса счастья россиянам задали один закрытый вопрос: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Для ответа был доступен один из двух вариантов: «да» или «нет».

В апреле «да» на вопрос о счастье ответили 74% опрошенных, «нет» — 22%, пишет РБК.

Согласно графику, опубликованному на сайте ВЦИОМа, снижение индекса началось после декабря 2025 года, когда показатель составил 66 пунктов. В январе 2026 года он был на отметке 61, к февралю упал до 55, однако в марте вырос 56. Ниже апрельских показателей индекс счастья россиян был в сентябре 2011 года. Тогда показатель находился на уровне 41 пункта.

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в ноябре 2022 года говорил, что скачки индекса обычно связаны с экономическими обстоятельствами. По его словам, под счастьем большинство россиян понимают здоровье, наличие минимально необходимых для жизни доходов и семью. «Если эти три фактора есть, то человек уже готов считать себя счастливым», — отметил тогда Федоров.