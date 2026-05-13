Большинство псковичей матерятся в быту — опрос

74% псковичей используют ненормативную лексику в быту. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из города, в том числе имеющие работу. Опрос проводился с 1 по 29 апреля.

Рабочие команды, общающиеся без использования нецензурных фраз, сегодня являются скорее исключением. На совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 14% работающих, еще 31% — время от времени. Еще чаще нецензурные выражения звучат в повседневном общении коллег: 25% опрошенных слышат их от сослуживцев регулярно, а 52% — периодически. Руководители в этом смысле несколько сдержаннее: постоянную ругань с их стороны отмечают 13%, ситуативную — 37%. При этом сами псковичи признаются в сквернословии на работе реже: лишь 9% говорят, что ругаются часто, и еще 40% — иногда. Замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 8%, иногда — 42%.

Мужчины ругаются на работе чаще, но и замечаний в общей сложности раздают больше. Женщины чаще предпочитают не вмешиваться.

Респонденты 35-45 лет чаще, чем молодежь и те, кто старше, слышат ненормативную лексику от коллег (27% постоянно, 54% иногда) и чаще сами признаются в ее использовании (11% часто, 46% иногда). Среди опрошенных до 35 лет доля утверждающих, что никогда не сквернословят на работе, максимальна (58%), и замечаний молодежь почти не делает (никогда — 63%).

В повседневной жизни горожане нецензурно выражаются гораздо чаще: 13% постоянно и 61% иногда. 26% утверждают, что никогда не сквернословят.