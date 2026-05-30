DION запустил «Умный поиск» по встречам и протоколам

Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг Т1) представила новый функционал — «Умный поиск», который помогает быстро находить нужную информацию в записях видео-встреч и протоколах. Решение построено на основе RAG-поиска (Retrieval‑Augmented Generation, генерация с дополнительным поиском), который объединяет LLM и превращает рабочие обсуждения в удобную базу знаний для всей команды.

Теперь встречи — это не просто архив видео, к которому сложно возвращаться, а источник информации, с которым можно работать в пару кликов. Пользователь задает вопрос в свободной форме, а система находит ответ в доступных ему записях, показывает нужный фрагмент и сразу переводит к нужному моменту обсуждения.

Новый функционал помогает быстрее восстанавливать контекст, находить договоренности и экономить время на повторном просмотре встреч. Это особенно важно для крупных команд, где значительная часть рабочих решений принимается именно на звонках и совещаниях. По данным исследования ИТ-холдинга Т1, для 20% компаний наличие подобного ИИ-инструментария в UC-платформах является критически важным.

Также в сервисе предусмотрены дополнительные фильтры поиска: по периоду времени, конкретным участникам встречи, выбранным спикерам, и по собственным видео. При этом поиск выполняется только по тем записям, к которым у пользователя есть доступ.

«Сегодня значительная часть рабочих решений фиксируется в видеоформате — на созвонах, презентациях и внутренних обсуждениях. При этом объем такого контента быстро растет: только в апреле 2026 года пользователи DION создали и загрузили 65,4 тыс. видео, почти в два раза больше, чем годом ранее. В таком массиве записей компаниям важно не потерять ключевые договоренности, решения и контекст обсуждений. “Умный поиск” решает именно эту задачу: помогает быстро находить нужные фрагменты встреч и превращает видеоархив в полноценный рабочий инструмент для команды», — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION.

Сейчас «Умный поиск» работает в контуре банка ВТБ. В планах команды DION — поэтапно в течение этого года масштабировать новый функционал на всех пользователей.

«Умный поиск по содержанию в DION поможет сотрудникам ВТБ выбирать обсуждения по контексту, а также находить конкретные артефакты (достижения, договорённости, поручения, проблемы). Фильтры по периоду, участникам и спикерам повышают точность поиска, а ограниченный доступ к записям обеспечивает безопасность данных. В результате повышается эффективность системы протоколирования DION», — комментирует Антон Бабак, директор управления перспективных алгоритмов машинного обучения Департамента анализа данных и моделирования Банка ВТБ.