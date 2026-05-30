Как правильно выбрать клубнику, рассказали в Роспотребнадзоре

Какие правила нужно соблюдать при выборе клубники, напомнили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

«Хотя сейчас клубнику можно купить практически круглый год, с особым нетерпением мы ждем появления в продаже сезонных ягод с грядки, выращенных в России и Белоруссии. В преддверии клубничного сезона рассказываем, как выбрать хорошую ягоду», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Спелые, качественные плоды можно определить по следующим признакам:

ягоды сухие, без признаков гниения;

цвет однородный, насыщенный;

листики чашечки, обрамляющие ягоду, зеленые, без признаков увядания;

поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;

запах насыщенный, ягодный.

Признаки ягод, от употребления которых стоит воздержаться:

ягоды влажные, на поверхности есть пятна;

отсутствует аромат;

плоды мягкие (быстро испортятся, возможно, процесс гниения уже начался);

листики чашечки сухие, пожелтевшие либо отсутствуют (такие ягоды были собраны давно или неправильно);

окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый (признаки неполной зрелости).

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.

У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней.

Как правильно мыть клубнику

«Очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением. Плоды спелой клубники в подавляющем большинстве случаев бывают загрязнены землей, с большой долей вероятности содержащей яйца гельминтов. Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению паразитами (аскаридоз, трихоцефалез, токсокароз, стронгилоидоз)», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Мыть ягоды надо непосредственно перед едой. Если вы не планируете употребить их в день приобретения, уберите в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается.

Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель.

Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде.

Промойте ягоды под струей чистой проточной воды.

Подождите минуту, пока стечет вода.

Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр) или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3–5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод предотвращает порчу и увеличивает срок хранения в холодильнике.

Всем ли полезна клубника?

Аллергия на клубнику – противопоказание для ее употребления. При подагре употребление более 200 г ягод ежедневно усугубляет течение болезни. Клубника может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса.

Не рекомендуется клубника и людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенной болезнью, гастритом), в период обострения болезни. Комплекс органических кислот (щавелевая, салициловая) при контакте со слизистой оболочкой желудка усиливает ее раздражение, что может способствовать обострению гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если обострения нет, то в небольших количествах (150–200 г в день) можно есть клубнику.

Употребление ягод натощак может оказать раздражающее воздействие на желудок, лучше есть их в качестве десерта, после основного приема пищи. Однако, если смешать клубнику с йогуртом, сливками или сметаной, выраженность отрицательного воздействия снизится, так как жир кисломолочных продуктов обволакивает стенки желудка и смягчает действие клубники.