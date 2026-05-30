 
Общество

Делегация из Пскова приняла участие в съезде Профсоюза военнослужащих в Подмосковье

0

Псковские делегаты приняли участие в IX съезде Профсоюза военнослужащих в Подмосковье, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Делегаты от Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ) — председатель региональной организации Вячеслав Красоткин и председатель Исполкома Михаил Вяткин — отработали на IX съезде профсоюза, прошедшем в Московской области.

В ходе мероприятия на очередные пять лет были избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы ОПСВ, определены ключевые задачи и направления деятельности профсоюза, а также принят Устав организации в новой редакции.

На съезде присутствовали представители силовых ведомств, Генеральной прокуратуры РФ, администрации президента РФ и Федерации независимых профессиональных союзов России.

ЦК ОПСВ положительно оценил деятельность Псковской областной организации ОПСВ. Особо отмечен вклад Псковского облсовпрофа в организацию и проведение конференции региональной организации.

Членов Псковской областной организации наградили Благодарностью председателя профсоюза за активный вклад в развитие профсоюзного движения.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026