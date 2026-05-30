Делегация из Пскова приняла участие в съезде Профсоюза военнослужащих в Подмосковье

Псковские делегаты приняли участие в IX съезде Профсоюза военнослужащих в Подмосковье, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Делегаты от Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ) — председатель региональной организации Вячеслав Красоткин и председатель Исполкома Михаил Вяткин — отработали на IX съезде профсоюза, прошедшем в Московской области.

В ходе мероприятия на очередные пять лет были избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы ОПСВ, определены ключевые задачи и направления деятельности профсоюза, а также принят Устав организации в новой редакции.

На съезде присутствовали представители силовых ведомств, Генеральной прокуратуры РФ, администрации президента РФ и Федерации независимых профессиональных союзов России.

ЦК ОПСВ положительно оценил деятельность Псковской областной организации ОПСВ. Особо отмечен вклад Псковского облсовпрофа в организацию и проведение конференции региональной организации.

Членов Псковской областной организации наградили Благодарностью председателя профсоюза за активный вклад в развитие профсоюзного движения.